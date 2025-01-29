В Красном море горит дрейфующий контейнеровоз

На контейнеровозе «ASL Bauhinia» под флагом Гонконга, следовавшего через Красное море, произошел взрыв, после чего судно загорелось. Как сообщает Maritime Executive, инцидент произошел 28 января в 226 км от йеменского города Ходейда.

Контейнеровоз «ASL Bauhinia» направлялся из порта Джебель-Али в порт Джидда. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание контейнера с опасным грузом.

Экипаж покинул судно, а затем был спасен проходящим судном.

По данным издания, контейнеровоз в настоящее дрейфует.

«ASL Bauhinia» построен в 2022 году, его вместимость – 1,9 тыс. TEU. Судном совместно оперируют китайские перевозчики Asean Line и CU Lines.

Фото: Asean Line