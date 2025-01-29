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В Красном море горит дрейфующий контейнеровоз
29.01.2025

В Красном море горит дрейфующий контейнеровоз

    • На контейнеровозе «ASL Bauhinia» под флагом Гонконга, следовавшего через Красное море, произошел взрыв, после чего судно загорелось. Как сообщает Maritime Executive, инцидент произошел 28 января в 226 км от йеменского города Ходейда.

    Контейнеровоз «ASL Bauhinia» направлялся из порта Джебель-Али в порт Джидда.  По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание контейнера с опасным грузом.

    Экипаж покинул судно, а затем был спасен проходящим судном.

    По данным издания, контейнеровоз в настоящее дрейфует.

    «ASL Bauhinia» построен в 2022 году, его вместимость – 1,9 тыс. TEU. Судном совместно оперируют китайские перевозчики Asean Line и CU Lines.

    Фото: Asean Line


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