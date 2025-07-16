ONE перезапускает сервисы на Балтике

ONE объявил об обновлении своей фидерной маршрутной сети на Балтике, в рамках которой линия запускает оптимизированный сервис Baltic Bridge Express (BBX) и новый — экологичный Finland Express (FI2), на котором будут задействованы контейнеровозы, работающие на метаноле.
BBX и FI2 дополнят уже действующие на Балтике сервисы ONE — Scandinavia Baltic Express (SBX), Poland Express (PLS) и Finland Express 1 (FI1).
Ротация BBX следующая: Роттердам – Гданьск – Клайпеда – Рига – Гданьск – Роттердам.
В рамках FI2 судозаходы будут осуществляться по маршруту Роттердам – Антверпен – Хельсинки – Таллин – Котка – Роттердам.
Первый рейс BBX состоится 22 августа с отправлением из Роттердама, FI2 – 3 августа с выходом также из Роттердама.
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Фото: ONE