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ONE перезапускает сервисы на Балтике
16.07.2025

ONE перезапускает сервисы на Балтике

    • ONE объявил об обновлении своей фидерной маршрутной сети на Балтике, в рамках которой линия запускает оптимизированный сервис Baltic Bridge Express (BBX) и новый — экологичный Finland Express (FI2), на котором будут задействованы контейнеровозы, работающие на метаноле.

    BBX и FI2 дополнят уже действующие на Балтике сервисы ONE — Scandinavia Baltic Express (SBX), Poland Express (PLS) и Finland Express 1 (FI1).

    Ротация BBX следующая: Роттердам – Гданьск – Клайпеда – Рига – Гданьск – Роттердам.

    В рамках FI2 судозаходы будут осуществляться по маршруту Роттердам – Антверпен – Хельсинки – Таллин – Котка – Роттердам.

    Первый рейс BBX состоится 22 августа с отправлением из Роттердама, FI2 – 3 августа с выходом также из Роттердама.

    Сервисы еженедельные.

    Фото: ONE


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