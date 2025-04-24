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Зерновой Терминальный комплекс Тамань оптимизирует операции
24.04.2025

Зерновой Терминальный комплекс Тамань оптимизирует операции

    • Зерновой Терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) завершил реализацию основного этапа национального проекта «Производительность труда», в рамках которого был усовершенствован процесс перевалки зерновых культур.

    Как сообщили SeaNews в компании, в результате на 10% сократилось время протекания процесса, снизилось количество запасов и увеличилась выработка. Это позволило увеличить возможную мощность по перевалке аграрных грузов на экспорт и по итогам 2024 года достичь рекордного показателя в 5,7 млн тонн.

    В рамках проекта специалисты ЗТКТ при участии экспертов Регионального центра компетенций проанализировали процесс перевалки на предприятии, разработали и реализовали ряд мероприятий по повышению эффективности.

    В частности, было изменено место расположения пробоотборника, что исключило время ожидания автотранспорта перед лабораторией (ранее это занимало в среднем 12 минут для каждого автомобиля). Также на терминале организовали оперативное внесение данных отборов проб в систему и оптимизировали работу лаборатории.

    По словам генерального директора Зернового Терминального комплекса Тамань Сергея Гнатко, в планах – масштабировать успешный опыт на другие производственные процессы предприятия – ремонт оборудования, логистику, прием и разгрузку автомобилей

    Фото: ЗТКТ


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