ONE покупает долю в Даляне

Ocean Network Express (ONE) подписал соглашение о приобретении миноритарного пакета контейнерного терминала Dalian Container Terminal (DCT) в порту Далянь, Китай.

Конкретный размер пакета, стоимость и параметры сделки не раскрываются.

Как отмечают в компании, DCT является одним из крупнейших контейнерных хабов в Северо-Восточном Китае, его пропускная способность составляет 6,6 млн TEU в год.

Терминал имеет 14 контейнерных причалов, оснащенных современной погрузочно-разгрузочной техникой, суммарная длина причальной стенки составляет 4390 м. Глубины у причалов позволяют обрабатывать крупнотоннажные контейнеровозы.

Фото: Xinhua