08.09.2025

Корейская металлургическая корпорация POSCO рассматривает возможность покупки HMM

    • Крупнейшая корейская металлургическая корпорация POSCO может стать мажоритарным акционером контейнерной линии HMM, сообщает Splash со ссылкой на корейские СМИ.

    POSCO совместно с двумя консалтинговыми компаниями уже работают над технико-экономическим обоснованием сделки, стоимость которой может составить 5 млрд долларов США), что эквивалентно доли почти в 72%, в совокупности принадлежащей государственным кредиторам.

    «POSCO пока не дала публичных обещаний, но подтвердила, что рассматривает возможность ведения бизнеса, — пишет издание. — Государственный Корейский банк развития несколько лет подыскивал потенциальных покупателей. Рассматривались Hyundai Glovis, LX Pantos и SM Line. В 2021 году в поле зрения также была компания POSCO, хотя тогда цена составляла всего четверть от сегодняшней».

    В сентябре прошлого года HMM представила планы по расширению до 2030 года, инвестировав почти 17,5 млрд. Благодаря инвестиция  контейнерный флот перевозчика увеличится почти вдвое, а танкерный и сухогрузный флот утроится к 2030 году.

    Фото: HMM


