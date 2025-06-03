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FESCO приобрела компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта
03.06.2025

FESCO приобрела компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта

    • FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») с целью усиления позиций в Балтийском бассейне объявляет о приобретении компании, управляющей терминалом Калининградский морской рыбный порт (КМРП). Об этом SeaNews сообщили в группе.

    Согласно условиям сделки, Группа осуществила покупку 100% акций АО «СИТИ Групп», которое владеет объектами недвижимого имущества КМРП на праве долгосрочной аренды (до 2070 года), а также компанией-оператором морского терминала – ООО УК «Портовая Инфраструктура».

    Калининградский морской рыбный порт – морской терминал, специализирующийся на работе с генеральными, навалочными, наливными и пищевыми грузами. Мощность составляет 2,2 млн тонн в год, способен переваливать также все типы замороженной продукции до 100 тыс. тонн в год. Наливной терминал КМРП обладает производительностью до 420 тысяч тонн в год. Общая площадь территории — 34,1 га.

    «Вхождение КМРП в состав FESCO — первый шаг для качественного усиления наших логистических и портовых возможностей в Калининградской области. Тем более что у FESCO опыт управления крупнейшим универсальным терминалом на Дальнем Востоке — ВМТП. Однако главная наша задача заключается в том, чтобы вместе с госкорпорацией «Росатом», частью которой является FESCO, в целом сфокусироваться на развитии Калининградского транспортного узла и обеспечении логистической доступности самого западного региона России», — отметил руководитель Транспортной группы FESCO Петр Иванов.

    В настоящее время между Санкт-Петербургом и Калининградской областью функционирует каботажная линия руппы — FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL) и работает офис FESCO в Калининграде.

    Фото: FESCO


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