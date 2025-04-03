FESCO отправила первую партию фиников из ОАЭ в Россию

Транспортная группа FESCO организовала первую отправку импортных фиников в рефрижераторном контейнере из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Новороссийск, сообщили SeaNews в группе.

Сушеные финики общим весом 23 тонны были загружены в рефконтейнер FESCO и доставлены в порт Джебель-Али (ОАЭ). Далее груз разместили на контейнеровозе Группы, который 31 марта отправился в Новороссийск по маршруту регулярного морского сервиса FESCO Indian Line West, который обслуживается двумя контейнеровозами и работает напрямую между Новороссийском, Джебель-Али и индийскими портами Мундра и Нава-Шева по маршруту через Суэцкий канал с частотой раз в две недели.

Прибытие судна в порт назначения запланировано в 20-х числах апреля. Партия фиников предназначена для российских потребителей из Центрального и Южного федеральных округов. Оператором перевозки выступает компания «Дальрефтранс», которая отвечает в FESCO за транспортировку скоропортящихся и режимных грузов в рефрижераторных контейнерах.

«В январе этого года мы доставили первый рефконтейнер в Объединенные Арабские Эмираты с грузом из России, а в начале марта расширили географию экспортных отправок через порт Джебель-Али в другие страны Персидского залива. После успешной обкатки этого маршрута для российских скоропортящихся грузов мы приступили к работе над его обратной загрузкой. Результат не заставил себя ждать — первый рефконтейнер с финиками прибудет в Россию уже в апреле. Также мы рассматриваем возможность отправки из ОАЭ различных кондитерских изделий», — рассказал генеральный директор компании «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.

Фото: FESCO