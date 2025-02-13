Расширение ротации сервиса FESCO Intra Asia Service

Транспортная группа FESCO добавила в ротацию своей регулярной линии между Малайзией и Вьетнамом FESCO Intra Asia Service (FIAS) новый порт судозахода — Пасир-Гуданг в Малайзии, сообщили SeaNews в группе.

Обновленная ротация сервиса: Хошимин — Порт-Кланг — Пасир-Гуданг — Хошимин. На линии работает контейнеровоз вместимостью 400 TEU, находящийся в оперировании FESCO. Регулярность отправок судна составляет один раз в неделю.

FIAS — первый за почти 20 лет морской сервис FESCO без судозаходов в российские порты, ориентированный не только на развитие региональных перевозок между Малайзией и Вьетнамом, но и на доставку грузов из Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии, а также Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Пакистана и ОАЭ в Россию.

Консолидация контейнеров происходит последовательно сначала в Порт-Кланге, а затем в Хошимине. Из вьетнамского порта грузы отправляются во Владивосток в рамках регулярного морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line.

«Пасир Гуданг — один из крупнейших портов в Малайзии, который находится буквально по соседству с Сингапуром. Наша команда проделала большую работу, чтобы FESCO получила от властей Малайзии разрешение на каботажные перевозки. Результат не заставил себя ждать. В первом же рейсе мы отправили грузы не только из Пасир Гуданга в Россию через наш хаб в Хошимине, но и осуществили внутреннюю перевозку между портами Малайзии. В ближайшее время продолжим расширение FIAS на Таиланд, а также изучаем возможность постановки второго судна на линию», — рассказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Первая отправка из Пасир-Гуданга в рамках сервиса FIAS состоялась 8 февраля, следующая запланирована на 16 февраля.

Фото: FESCO