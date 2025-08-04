Малайзия усилила контроль за якорной стоянкой вблизи Сингапурского пролива

С конца июля Морской департамент Малайзии ужесточает контроль за незаконной якорной стоянкой и перевалку с судна на судно. Малайзия находится вблизи Сингапурского залива и входит в число регионов, которые считаются «очагами незаконной деятельности, сообщает Maritime Executive.

Морской департамент Малайзии ввел новые правила с требованием к судам постоянно поддерживать включенной систему передачи местоположения AIS. Власти будут регулярно отслеживать суда, которые отключают систему.

Кроме того, судам будет необходимо получать разрешение на якорную стоянку и предоставить план стоянки, который должен быть одобрен Морским департаментом. В противном случае суда будут задержаны.

Ассоциация судоходства Сингапура опубликовала подтверждающую ноту. Она предупреждает, что Малайзия «намерена ужесточить меры по борьбе с несанкционированной перекачкой нефти с судна на судно». Она рекомендует своим членам строго соблюдать правила и сотрудничать с портовыми агентами для получения необходимых разрешений перед заходом в малайзийские воды.

Фото: Maritime Executive