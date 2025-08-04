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Малайзия усилила контроль за якорной стоянкой вблизи Сингапурского пролива
04.08.2025

Малайзия усилила контроль за якорной стоянкой вблизи Сингапурского пролива

    • С конца июля Морской департамент Малайзии ужесточает контроль за незаконной якорной стоянкой и перевалку с судна на судно. Малайзия находится вблизи Сингапурского залива и входит в число регионов, которые считаются «очагами незаконной деятельности, сообщает Maritime Executive.

    Морской департамент Малайзии ввел новые правила с требованием к судам постоянно поддерживать включенной систему передачи местоположения AIS. Власти будут регулярно отслеживать суда, которые отключают систему.

    Кроме того, судам будет необходимо получать разрешение на якорную стоянку и предоставить план стоянки, который должен быть одобрен Морским департаментом. В противном случае суда будут задержаны.

    Ассоциация судоходства Сингапура опубликовала подтверждающую ноту. Она предупреждает, что Малайзия «намерена ужесточить меры по борьбе с несанкционированной перекачкой нефти с судна на судно». Она рекомендует своим членам строго соблюдать правила и сотрудничать с портовыми агентами для получения необходимых разрешений перед заходом в малайзийские воды.

    Фото: Maritime Executive


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