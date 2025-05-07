Могут ли измениться требования к проектированию нефтяных танкеров в связи с аварией в Керченском проливе, рассказал SeaNews генеральный директор ООО «Морской инжиниринговый центр СПб» Вадим Мищенко в кулуарах международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2025», организованного ВИВА КОНСАЛТ в Астрахани.

Вадим, может быть, еще рано об этом говорить, но, как Вы считаете, изменятся ли в будущем требования к проектированию танкеров после проверки российского танкерного флота?

Ветроволновые условия ограничивают выход в море танкеров такого типа. Напомню, волна была 5,5 м, тогда как эти суда спроектированы с расчетом волны высотой 2 м. Они не имели права выходить. Получается, сработал человеческий фактор.

Танкеры типа «Волгонефть» модернизировались под морской класс, и на работу таких судов погодные условия не влияют. Новые танкеры и современные проекты достаточно прочные. Нет никакого смысла что-то в проекте менять.

По Вашему мнению, к чему приведут инициированные правительством проверки в отношении российского танкерного флота?

Я думаю, что не стоит ждать каких-либо изменений. У нас есть отдельное требование к энергоэффективности, чтобы снизить выбросы при перевозке на тонну груза. У нас есть любимый отечественный СанПиН, который, например, рекомендует, чтобы резервуары с запасом питьевой воды не граничили с бортовой обшивкой.

То есть какие-то внутренние конструктивные изменения не связаны напрямую с прочностью, которой не хватило тем танкерам. Я думаю, что с прочностью все нормально. Вопрос в том, что нужно ее обеспечивать. В данном случае она была недостаточна, в полтора раза.

Фото: ВИВА КОНСАЛТ