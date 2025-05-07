Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Сработал человеческий фактор»
07.05.2025

«Сработал человеческий фактор»

    • Могут ли измениться требования к проектированию нефтяных танкеров в связи с аварией в Керченском проливе, рассказал SeaNews генеральный директор ООО «Морской инжиниринговый центр СПб» Вадим Мищенко в кулуарах международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2025», организованного ВИВА КОНСАЛТ в Астрахани.

    Вадим, может быть, еще рано об этом говорить, но, как Вы считаете, изменятся ли в будущем требования к проектированию танкеров после проверки российского танкерного флота?

    Ветроволновые условия ограничивают выход в море танкеров такого типа. Напомню, волна была 5,5 м, тогда как эти суда спроектированы с расчетом волны высотой 2 м. Они не имели права выходить. Получается, сработал человеческий фактор.

    Танкеры типа «Волгонефть» модернизировались под морской класс, и на работу таких судов погодные условия не влияют. Новые танкеры и современные проекты достаточно прочные. Нет никакого смысла что-то в проекте менять.

    По Вашему мнению, к чему приведут инициированные правительством проверки в отношении российского танкерного флота?

    Я думаю, что не стоит ждать каких-либо изменений. У нас есть отдельное требование к энергоэффективности, чтобы снизить выбросы при перевозке на тонну груза. У нас есть любимый отечественный СанПиН, который, например, рекомендует, чтобы резервуары с запасом питьевой воды не граничили с бортовой обшивкой.

    То есть какие-то внутренние конструктивные изменения не связаны напрямую с прочностью, которой не хватило тем танкерам. Я думаю, что с прочностью все нормально. Вопрос в том, что нужно ее обеспечивать. В данном случае она была недостаточна, в полтора раза.

    Фото: ВИВА КОНСАЛТ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2025
    В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    Проверили более 1,3 тыс. судов
    Керченский проливнефтяные танкерыПроверкаРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025
    07.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%
    06.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    06.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях
    05.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025
    05.05.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%
    Госрегулирование Показать всё
    07.05.2025 В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    07.05.2025 Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •