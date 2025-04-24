Golden Ocean и CMB.TECH планируют слияние

Зарегистрированная на Бермудах Golden Ocean Group Limited и бельгийская CMB.TECH NV подписали соглашение об основных условиях предполагаемого слияния в форме «акция за акцию».

Планируется, что в результате слияния останется одна компания – CMB.TECH, Golden Ocean войдет в состав CMB.TECH Bermuda Ltd., 100%-ной дочерней структуры CMB.TECH.

Существующие акции Golden Ocean, не принадлежащие напрямую или косвенно CMB.TECH, будут аннулированы с обменом на вновь выпущенные акции CMB.TECH по курсу 0,95 акции CMB.TECH за одну акцию Golden Ocean.

Курс обмена может быть скорректирован с учетом выкупа акций, эмиссии акций и/или выплат дивидендов, которые могут иметь место до завершения слияния.

Без учета возможной корректировки, будет выпущено 95 952 934 новых акций CMB.TECH, при этом порядка 70% всех акций объединенной компании (или 67% за исключением собственных выкупленных акций) будет принадлежать акционерам CMB.TECH, около 30% (или 33% за исключением собственных выкупленных акций) будет находиться в собственности акционеров Golden Ocean.

В результате слияния будет образована одна из крупнейших в мире диверсифицированных судоходных групп с флотом, состоящим из более чем 250 судов.

По словам CEO CMB.TECH Александра Савериса, стоимость объединенного флота составит более 11 млрд долларов. Как подчеркнул CEO Golden Ocean Педер Симонсен, это будет один из самых современных балкерных флотов в мире, включающий, в том числе, 87 современных судов типоразмеров Capesize и Newcastlemax.

Условия предполагаемого слияния были единогласно одобрены Советом директоров Golden Ocean и Наблюдательным советом CMB.TECH.

Сделка потребует проведения due diligence, переговоров и заключения соглашения, получения одобрения от советов директоров и акционеров обеих компаний и от регулирующих органов.

Стороны планируют заключить окончательные соглашения о сделке, включая соглашение о слиянии и план слияния, в течение второго квартала 2025 года и завершить слияние в третьем квартале 2025.

По завершении сделки Golden Ocean проведет делистинг своих акций на биржах NASDAQ и Euronext в Осло, акции CMB.TECH продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Euronext в Брюсселе, плюс будут включены в котировальный список на Euronext в Осло.

Фото: Shipsotting / GERALDINEnz