«К портам на Балтике нужны новые подходы»

Для устойчивости экспортных и импортных грузопотоков через Балтику необходимо развивать не только порты, но и железнодорожную инфраструктуру. Как сообщается в телеграм-канале ГК «Дело», об этом на деловом завтраке правительства Ленинградской области «Экспортный потенциал портов Балтики» заявил первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию ГК «Дело» Александр Иодчин.

В 2024 году северо-западные терминалы ГК «Дело» обработали свыше 3,5 млн тонн удобрений. Как прогнозируют в компании, рост промышленности на Северо-Западе будет стимулировать дальнейшее развитие экспорта, в том числе контейнерного.

Как один из вариантов сотрудничества с РЖД по совместному строительству подходов к портам в группе предлагают EPC-F контракты. Этот инструмент предполагает выполнение подрядчиком функций проектировщика, организатора и соинвестора проекта.

«Для снижения нагрузки на инфраструктуру уже сейчас можно внедрять практики Восточного полигона РЖД: виртуальную сцепку, тяжеловесное движение, удлинение контейнерных поездов до 142 условных вагонов», – добавили в группе.

Фото: ГК «Дело»