Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2025: выросла перевалка цветных металлов

В марте 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2,1% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 86,1% всего грузооборота, вырос на 4,2%. Каботаж снизился на 11,1%. В импорте было перевалено на 7,2% меньше, чем в марте 2024 года. Транзит сократился на 28%.

Согласно имеющимся официальным данным, в марте 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,7%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в марте 2025 года доля угля и кокса составляла 45,5%, нефти и нефтепродуктов – 25,2% и 5,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,8%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла на 48,8%. Цветных металлов было обработано на 30,6% больше, чем годом ранее, оборот руды вырос на 12,9%.

Наиболее значительно, на 47,7% снизился грузопоток грузов на паромах. Прочих насыпных грузов перевалили на 37,2% меньше, чем годом ранее, тарно-штучных грузов – на 31,3% меньше.

В марте 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 37,1%, Владивосток обработал 17,6%, на Ванино приходилось 15,1%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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