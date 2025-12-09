400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла

До конца 2025 года на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла будет выделено 382,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Бюджетные инвестиции, которые выделяются из резервного фонда Правительства, позволят, в частности, в опережающем порядке обеспечить строительство приёмо-отправочного железнодорожного парка Б станции Новороссийск, продолжить реконструкцию участка на перегоне блокпост Кирилловский – парк Б, а также завершить работы по реконструкции тяговой подстанции «Гайдук».

Кроме того, за счёт выделенных средств в четвертом квартале 2025 года будет завершена реконструкция первого главного пути.

В сентябре 2025 года проект развития Новороссийского транспортного узла был включён в комплексную государственную программу «Строительство», что позволило привлечь к его реализации средства федерального бюджета.

Всего в ходе работы запланировано уложить около 50 км новых железнодорожных путей. Это позволит ликвидировать узкие места на подходах к морским портам юга России, что в свою очередь повысит скорость доставки грузов.

Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 декабря, на такие цели до 2030 года предусмотрено почти 70 млрд рублей.

«Будем и дальше формировать новые логистические маршруты, увеличивать пропускную способность магистралей, чтобы осуществлялись надёжные поставки продукции, а люди могли быстро и удобно передвигаться по стране», – подчеркнул М.Мишустин.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети железных дорог», входящего в новый национальный проект «Эффективная транспортная система».

Распоряжение от 2 декабря 2025 года №3568-р

Скриншот видео пресс-службы Правительства РФ