Логистический центр для «Пятерочки» построят в Приморье
09.09.2025

Логистический центр для «Пятерочки» построят в Приморье

    • На полях десятого Восточного экономического форума подписано соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта по строительству современного логистического распределительного центра компании «Пятёрочка» (входит в X5 Group) на территории опережающего развития ТОР Приморье.

    Как сообщает пресс-служба ритейлера, документ подписали исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» на территории Дальнего Востока Антон Безрядин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) Николай Запрягаев.

    Строительство мультитемпературного распределительного центра площадью 39 тыс. кв. м запланировано до второго квартала 2027 года. Новый объект создаст 400 новых рабочих мест и будет обслуживать до 500 магазинов сети «Пятёрочка» в регионе, обеспечивая ежесуточную обработку до 5500 паллето-мест.

    Центр будет включать в себя сухие и климатизированные складские зоны для хранения товаров с разными температурными режимами, в том числе для замороженных продуктов, фруктов и овощей, а также экспедиционные и офисные помещения. Инфраструктура объекта предусматривает 150 грузовых и 160 легковых машиномест, а также автотранспортное предприятие, места временного пребывания персонала для отдыха, спортивная площадка, велопарковка и другие инфраструктурные объекты.

    По словам А.Безрядина, в рамках сотрудничества с КРДВ «Пятёрочка» планирует получить статус резидента территории опережающего развития «Приморье» и пользоваться соответствующими преференциями.

    Фото: «Пятерочка»


