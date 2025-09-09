Логистический центр для «Пятерочки» построят в Приморье

На полях десятого Восточного экономического форума подписано соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта по строительству современного логистического распределительного центра компании «Пятёрочка» (входит в X5 Group) на территории опережающего развития ТОР Приморье.

Как сообщает пресс-служба ритейлера, документ подписали исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» на территории Дальнего Востока Антон Безрядин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) Николай Запрягаев.

Строительство мультитемпературного распределительного центра площадью 39 тыс. кв. м запланировано до второго квартала 2027 года. Новый объект создаст 400 новых рабочих мест и будет обслуживать до 500 магазинов сети «Пятёрочка» в регионе, обеспечивая ежесуточную обработку до 5500 паллето-мест.

Центр будет включать в себя сухие и климатизированные складские зоны для хранения товаров с разными температурными режимами, в том числе для замороженных продуктов, фруктов и овощей, а также экспедиционные и офисные помещения. Инфраструктура объекта предусматривает 150 грузовых и 160 легковых машиномест, а также автотранспортное предприятие, места временного пребывания персонала для отдыха, спортивная площадка, велопарковка и другие инфраструктурные объекты.

По словам А.Безрядина, в рамках сотрудничества с КРДВ «Пятёрочка» планирует получить статус резидента территории опережающего развития «Приморье» и пользоваться соответствующими преференциями.

Фото: «Пятерочка»