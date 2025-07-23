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«Давайте оставим все слезы и обиды при себе…»
23.07.2025

«Давайте оставим все слезы и обиды при себе…»

    • Британская транспортная компания KNP со 158-летней историей обанкротилась после атаки вируса-вымогателя. Без работы осталось 700 человек, сообщает Container News со ссылкой на BBC.

    Хакеры, связанные с разработкой вируса-вымогателя Akira, проникли в офисную систему KNP, угадав пароль одного из сотрудников компании. Они заблокировали доступ к системе и потребовали выкуп, который KNP заплатить не смогла.

    «Если вы это читаете, значит, внутренняя система вашей компании полностью или частично мертва. Давайте оставим все слезы и обиды при себе и попытаемся выстроить конструктивный диалог», — говорилось в письме киберпреступников.

    Сумма выкупа не разглашалась, но, по мнению экспертов, она могла составлять 5 млн фунтов стерлингов (почти 6,8 млн долларов).

    На момент атаки, а это был 2023 год, в управлении KNP было 500 большегрузов под брендом «Knights of Old». Несмотря на наличие у компании страховки от киберпреступлений, ущерб от хакерской атаки превысил ее запас прочности.

    Глава KNP Рол Эббот сотрудника, чей пароль был взломан, не упрекнул – и вообще не сказал, что в систему проникли через его пароль . «А, окажись Вы на его месте, хотели бы Вы такое знать?» — пояснил он изданию.

    Список британских компаний, которые пострадали от хакеров, не только логистических и транспортных, растет. Утечки данных вследствие кибератак произошли у таких гигантов рынка как M&S, Co-op и Harrods. В частности, в Co-op подтвердили утечку данных 6,5 млн клиентов.

    Фото: KNP


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