«Великобритания катится в ад, как и Норвегия»

Самый богатый человек Норвегии Джон Фредриксен выступил с резкой критикой качества жизни в Норвегии и Великобритании и подтвердил, что он переводит часть своего бизнеса в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы спастись от того, что он считает «резким упадком западного мира». Как сообщает Splash, на этой неделе 81-летний судоходный магнат откровенно пообщался с норвежским изданием E24 на международной конференции Nor-Shipping в Осло.

«Я стараюсь избегать Норвегию настолько, насколько это возможно», — заявил Дж.Фредриксен, когда его спросили о решении норвежского правительства продать свою долю в авиакомпании Norwegian, в которой он является крупнейшим частным акционером.

«Долгое время Фредриксен называл своим домом Лондон, а теперь сообщил, что перенес часть своего бизнеса в ОАЭ. Ключевым, но не единственным фактором для принятия такого решения он назвал новый налоговый режим Великобритании. В конце прошлого года он закрыл лондонскую штаб-квартиру Seatankers, одного из своих частных судоходных концернов», — цитирует издание E24.

«Британия полетела в ад, как и Норвегия», — сказал Дж.Фредриксен, выразив тревогу по поводу того, что он видит постепенную дисфункцию обеих стран. Он обвинил правительства в том, что они управляют ситуацией, в которой подавляется инициатива и доминирует чрезмерное регулирование.

«Фредриксен не стеснялся в выражениях, оценивая общую картину, и подчеркнул, что весь западный мир движется вниз. Он сетовал на ослабление трудовой этики и самоуспокоенность в развитых странах», — пишет издание.

Он раскритиковал рост популярности удаленной работы, призвав вместо этого вернуться к традиционной офисной культуре: «Люди должны вставать и работать еще больше, а также ходить в офис вместо того, чтобы работать из дома», – высказал свое мнение Дж.Фредриксен.

На вопрос о его взглядах на Дональда Трампа и его торговую политику судоходный магнат ответил, что они «совершенно безнадежны».

Разочарование Дж.Фредриксена в норвежской политике и обществе имеет глубокие корни. «Я давно от них отказался, — сказал он, напомнив о своем отъезде из страны в 1978 году. – Стало только хуже. Норвегия совершенно неинтересна. Норвегия хороша для тех, кто работает на государство».

Несмотря на резкие слова, судоходная империя Дж.Фредриксена до сих порт тесно связана с Норвегией. Он сохраняет крупные доли в таких компаниях как Frontline и Mowi.

В интервью норвежской деловой газете Finansavisen Дж.Фредриксен резко раскритиковал политический климат в Норвегии в сфере морского бизнеса. Дж.Фредриксен, теперь гражданин Кипра, заявил, что «рамочные условия для судоходства в Норвегии никогда не были слабее, чем сейчас». Его замечания прозвучали на фоне растущего разочарования в секторе морского судоходства Норвегии по поводу того, что многие считают ослаблением государственной поддержки и сокращением кадров.

«Мнение Фредриксена отражает более широкое беспокойство среди норвежских судовладельцев, которые долгое время чувствовали себя отстраненными от политики правительства, считающейся неблагоприятной для судоходной отрасли. Его комментарии созвучны растущей обеспокоенности по поводу нехватки квалифицированных морских специалистов, сокращения внутренней инвестиционной базы и снижения роли фондовой биржи Осло в глобальном финансировании судоходства», – добавляет Splash.

«Судоходство практически исчезло», — заявил Дж.Фредриксен, предположив, что последовательные решения регулирующих органов привели к отчуждению сектора, традиционно считавшегося одной из важнейших отраслей экономики Норвегии.

Дж.Фредриксен также поделился с Finansavisen своей текущей инвестиционной стратегией. «Мы ищем возможности и ищем хорошие инвестиции — не обязательно контроль», – так он объяснил недавний всплеск покупок акций его группой в нескольких морских и офшорных компаниях, включая Star Bulk Carriers, International Seaways и офшорную буровую компанию Valaris.

Стратегия Дж.Фредриксена была сосредоточена на недооцененных акциях судоходного сектора с ожиданием высокой доходности по мере сокращения поставок и изменения глобальных торговых потоков под воздействием геополитической нестабильности.

«Полезно иметь запас топлива в баке, когда у других оно заканчивается», — отметил он, предположив, что ликвидность и своевременность станут решающими факторами в ближайшие годы.

«Судоходство всегда было цикличным. Вопрос в том – кто готов, когда цикл меняется», – сказал Дж.Фредриксен.

Фото: Splash / Jeff Gilbert / Alamy