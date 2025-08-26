Информационно-аналитическое агентство
Первая прокачка углекислого газа в морское хранилище
26.08.2025

    • Совместное предприятие Shell, Equinor и TotalEnergies – Northern Lights закачало первую партию углекислого газа в морское хранилище в норвежской части Северного моря, сообщает Splash.

    СО2 транспортировался по 100-километровому трубопроводу и был закачан в резервуар, а затем на глубину 2,6 км под морским дном в поры водоносного горизонта.

    «Наши суда, объекты и скважины уже работают», — заявил управляющий директор Northern Lights Тим Хейн.

    Среди первых клиентов — цементный завод Heidelberg Materials в Бревике и мусороперерабатывающий завод Hafslund Celsio в Осло, а также коммерческие соглашения с Yara в Нидерландах, Ørsted в Дании и Stockholm Exergi в Швеции.

    Northern Lights будет транспортировать CO₂ до конца 2025 года, а в 2026 году, как ожидается, к нему присоединятся Дания и Нидерланды.

    В марте совместное предприятие приняло окончательное инвестиционное решение о расширении, которое позволит увеличить мощность с 1,5 млн тонн в год 5 млн тонн в год. Проект, финансируемый за счет Энергетического фонда «Соединяя Европу» (CEF Energy), предусматривает строительство береговых резервуаров для хранения, насосов, нового причала, дополнительных нагнетательных скважин и дополнительных танкеров для транспортировки CO₂.

    Фото: правительство Норвегии


