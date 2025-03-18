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Глобальный флот в Красное море пока не вернется
18.03.2025

Глобальный флот в Красное море пока не вернется

    • Признаков того, что транзит судов через Красное море возобновится, на наблюдается. Количество судов, избегающих этот маршрут, только растет, поскольку Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа, начав массированные бомбардировки. Ожидается, что хуситы после израильских атак и возобновления ударов по Йемену со стороны США вернутся к более активным действиям в регионе Красного моря, сообщает Splash.

    По данным Jefferies, по сравнению с 2023 годом в этом году в обход Красного моря было перенаправлено 56% сухогрузов, тогда как в аналогичном периоде 2024 года – 45%; танкеров с сырой нефтью – 48% (в 2023 году – 35%), танкеров, перевозящих нефтепродукты, – 52% (ранее 45%). Порядка 80% провозных мощностей СПГ-газовозов в этом году также было перенаправлено.

    В 2025 году транзит через Красное море контейнеровозов относительно 2023 года сократился на 90%, и эта тенденция сохраняется.

    Согласно данным ABG Sundal Collier, общее количество судов, проходящих через Аденский залив, сократилось на 72%, что в значительной степени повлияло на экономику Египта, поскольку доходы Администрации Суэцкого канала резко упали.

    «Власти не видят никаких признаков того, что кризис судоходства в Красном море в ближайшее время закончится», – пишет издание.

    В S&P Global Market Intelligence предупреждают, что «возобновление авиаударов США увеличивает вероятность дальнейших атак хуситов на военные корабли США и их союзников в Красном море и Аденском заливе, что представляет серьезную угрозу для всех транзитных судов из-за неопределенности в отношении выбора целей хуситов».

    Фото: Safetrans Shipping


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