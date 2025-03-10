Хуситы предъявили ультиматум

Йеменские хуситы предъявили израильским властям в пятницу ультиматум, повторив его в воскресенье: если Израиль не прекратит препятствовать доставке гуманитарной помощи в Газу, хуситы продолжат атаки на суда. Как сообщает Splash /7, сроку хуситы отвели четыре дня.

О перекрытии всех каналов поставки гуманитарной помощи в сектор Газа правительство Израиля объявило 2 марта, после того как Хамас отказался продлять соглашение о прекращении огня.

Напомним, в этом году хуситы прекратили нападения на торговые суда в свете предварительных мирных договоренностей между Израилем и движением Хамас. До этого в 2023-2024 годах атакам в Красном море подверглось более 100 судов.

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