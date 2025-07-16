Объем выбросов СО2 в Евросоюзе вырос на 45%

На фоне продолжающегося кризиса в регионе Красного моря и перенаправления судов вокруг мыса Доброй Надежды объем выбросов CO2 в Евросоюзе по итогам 2024 года вырос на 45%, сообщает Container News со ссылкой на обязательные данные ЕС в соответствии с Правилами по мониторингу, отчетности и проверке.

«В целом выбросы CO2 в секторе судоходства выросли на 10%, однако в сегменте контейнеровозов увеличение объемов непропорционально высокое», — пишет издание.

Несмотря на увеличение объема перевозок, с 2018 по 2023 год контейнеровозы последовательно сокращали выбросы — в среднем, на 4,4% в год.

В Sea-Intelligence подсчитали, если бы гипотетически кризиса в регионе Красного моря не было, то контейнерные линии в 2024 году снизили бы объем выбросов СО2 с своих судов на те же 4,4%. А общий объем составил бы 34,7 млн тонн.

«Реальный же объем выбросов СО2 в контейнерном секторе в 2024 году достиг 52,7 млн тонн. Если предположить, что основной причиной этого стало перенаправление маршрутов через мыс Доброй Надежды, то действия хуситов привели к увеличению выбросов СО2 с контейнеровозов на 18 млн тонн. Это практически сопоставимо с объемом выбросов углерода в Камбодже», — отмечают в Sea-Intelligence.

Фото: Hapag-Lloyd