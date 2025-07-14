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DP World инвестирует 800 млн долларов в развитие сирийского порта
14.07.2025

DP World инвестирует 800 млн долларов в развитие сирийского порта

    • DP World подписал 30-летнее концессионное соглашение с Главным управлением морских и «сухих» портов Сирии о развитии и управлении портом Тартус.

    В рамках соглашения DP World инвестирует 800 млн долларов в модернизацию инфраструктуры порта, портовое оборудование, а также цифровые технологии. Проект будет реализован по модели Build — Operate — Transfer (строительство — эксплуатация — передача). На срок концессии объект будет в полной собственности DP World.

    Соглашение было подписано в Дамаске в присутствии президента Сирии Ахмада Аль-Шараа. Документ подписали председатель совета директоров и CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем, также председатель Главным управлением морских и «сухих» портов Сирии Кутайба Ахмед Бадави.

    Порт Тартус, второй по величине порт Сирии, расположен на побережье Средиземного моря. Модернизация позволит увеличить пропускную способность порта для обработки контейнеров, генеральных грузов, негабаритных и накатных грузов.

    Кроме того, DP World намерен рассмотреть возможность развития свободных экономических зон, внутренних логистических центров и транспортных коридоров в Сирии совместно с региональными партнерами.

    В настоящее время DP World управляет объектами в более чем 75 странах и обрабатывает 9,2% мирового контейнерного трафика. Проект в Тартусе пополнит логистический портфель компании и дополнит её текущие операции на Ближнем Востоке.

    Фото: DP World


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