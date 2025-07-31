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Проект по модернизации судоремонтного завода в Мурманске выходит в активную фазу
31.07.2025

Проект по модернизации судоремонтного завода в Мурманске выходит в активную фазу

    • 30 июля губернатор Мурманской облась+ти Андрей Чибис провел рабочую встречу с акционером S7 Group Владиславом Филевым. Стороны обсудили дальнейшую реализацию важного для региона проекта модернизации судоремонтного предприятия в Мурманске, который выходит в активную фазу, сообщает пресс=служба регионального правительства.

    «Наш проект с S7 имеет стратегическое значение для Мурманской области, Арктики и всей страны. Президент России Владимир Владимирович Путин по итогам Международного арктического форума поддержал наши инициативы и дал ряд поручений, важные задачи – увеличить темпы комплексного развития Мурманского транспортного узла: базового порта Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, активизировать работу по опорным населенным пунктам Арктической зоны РФ. В том числе, для этого необходимо развитие судоремонтной инфраструктуры, создание новых верфей. В рамках проекта с S7 Group идет большая и кропотливая работа по модернизации имеющихся в Мурманске судоремонтных мощностей», – отметил губернатор.

    Компания создает новый современный судоремонтный завод на территории, прилегающей к морскому вокзалу: для этого активно обновляют площади старого СРЗ. Расчищают территорию, запущена работа по судоремонту – предприятие выполняет заказы. Модернизируют существующий док. В августе придет еще один закупленный компанией док, которому нет аналогов в акватории Кольского залива: это также позволит увеличить объемы работ. Кроме того, разрабатывается проектная документация для дальнейших этапов модернизации.

    Фото: пресс-служба правительства Мурманской области


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