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Рекордная выгрузка вагонов на Туапсинском балкерном
27.03.2025

Рекордная выгрузка вагонов на Туапсинском балкерном

    • 100 вагонов за 12 часов выгрузил Туапсинский балкерный терминал. Как сообщили SeaNews в компании, такой результат – впервые в истории терминала – показала сменная бригада под руководством Юрия Бондаренко.

    При этом перерабатывающая способность ТБТ составляет 125 вагонов за 24 часа.

    Прежний максимум – 98 вагонов – был установлен 2 марта. И, по словам начальника смены Ю.Бондаренко, 100 вагонов – не предел, бригады настроены на увеличение эффективности.

    «Вся дневная смена отработала слаженно и четко. К началу нашей работы ночная бригада Д.Межетовича уже подала вагоны. Грамотно действовала оператор ЦУП В. Канивец. Механики и электрики обеспечили бесперебойную работу оборудования. Своевременно подавались составы с грузом по железной дороге. Все это факторы достижения планки, – рассказал Ю.Бондаренко. – 65 из 100 вагонов удобрений по прямому варианту мы погрузили сразу на судно. За 12-часовую смену объем погрузки на судно составил 10 тыс. тонн удобрений, что тоже немало».

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


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