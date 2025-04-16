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Новая техника на Туапсинском балкерном терминале
16.04.2025

Новая техника на Туапсинском балкерном терминале

    • Туапсинский балкерный терминал расширяет парк техники. Как сообщили SeaNews в компании, на терминал поставили новый погрузчик китайского производства марки LIUGONG.

    После завершения оформления и постановки на учет техника заступит на круглосуточное дежурство. Компактный погрузчик будут использовать докеры-механизаторы и слесари на зачистке секций склада и вспомогательных работах.

    Характеристики:

    • погрузчик с бортовым поворотом,
    • двигатель Yanmar 3319 куб. см,
    • технически допустимая максимальная масса – 4795 кг,
    • гидростатическая трансмиссия, с автоматическим управлением,
    • на дизельном топливе,
    • объем ковша 0,5 м³,
    • оснащен навесным оборудованием: щеткой с мойкой.

    Приобретение погрузчика – один из этапов работы по улучшению условий и механизации ручного труда, повышению эффективности производственных процессов, отметили в компании. Ранее парк ТБТ пополнил китайский погрузчик LOVOL грузоподъемностью 5 тонн и объемом ковша 3 куб м.

    На сегодняшний день в ТБТ задействовано 6 погрузчиков.

    Фото: Туапсинский балкерный терминал


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