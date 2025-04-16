Новая техника на Туапсинском балкерном терминале

Туапсинский балкерный терминал расширяет парк техники. Как сообщили SeaNews в компании, на терминал поставили новый погрузчик китайского производства марки LIUGONG.
После завершения оформления и постановки на учет техника заступит на круглосуточное дежурство. Компактный погрузчик будут использовать докеры-механизаторы и слесари на зачистке секций склада и вспомогательных работах.
Характеристики:
- погрузчик с бортовым поворотом,
- двигатель Yanmar 3319 куб. см,
- технически допустимая максимальная масса – 4795 кг,
- гидростатическая трансмиссия, с автоматическим управлением,
- на дизельном топливе,
- объем ковша 0,5 м³,
- оснащен навесным оборудованием: щеткой с мойкой.
Приобретение погрузчика – один из этапов работы по улучшению условий и механизации ручного труда, повышению эффективности производственных процессов, отметили в компании. Ранее парк ТБТ пополнил китайский погрузчик LOVOL грузоподъемностью 5 тонн и объемом ковша 3 куб м.
На сегодняшний день в ТБТ задействовано 6 погрузчиков.
Фото: Туапсинский балкерный терминал