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Утечка аммиака произошла при погрузке на танкере в порту Усть-Луга
07.07.2025

Утечка аммиака произошла при погрузке на танкере в порту Усть-Луга

    • 6 июля в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» произошла незначительная утечка жидкого аммиака. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса.

    «В ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством Министра транспорта Романа Старовойта.  Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия», — говорится в сообщении.

    Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» были приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планировался водолазный осмотр судна.

    Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован, пострадавших нет.

    Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена.

    Фото: порт Усть-Луга


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