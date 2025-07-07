Утечка аммиака произошла при погрузке на танкере в порту Усть-Луга

6 июля в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» произошла незначительная утечка жидкого аммиака. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса.

«В ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством Министра транспорта Романа Старовойта. Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия», — говорится в сообщении.

Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» были приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планировался водолазный осмотр судна.

Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован, пострадавших нет.

Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена.

Фото: порт Усть-Луга