О программе развития судоходства на Амуре
01.12.2025

    • Минтранс России и Хабаровский край разрабатывают программу развития круизного, пассажирского и грузового судоходства на Амуре.

    О программе развития судоходства на АмуреКак сообщает пресс-служба Министерства транспорта в своем телеграм-канале, в планах – модернизировать и обновить инфраструктуру речных портов и причалов, организовать федеральный заказ на строительство судов. Это позволит расширить географию круизного судоходства Дальнего Востока и улучшить транспортную доступность регионов.

    Документ будет вынесен на заседание Морской коллегии РФ.

    Ключевые проекты региона стали предметом на встрече министра транспорта Андрея Никитина и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

    Помимо развития судоходства на Амуре, стороны также обсудили строительство нового пункта пропуска на границе с Китаем на острове Большой Уссурийский.

    Работы ведутся по поручению Президента и в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Границу здесь смогут пересекать до 1 млн человек, 90 тыс. грузовых и 36 тыс. легковых автомобилей и 18 тыс. автобусов в год. Все мероприятия планируется завершить в 2028 году.

    Также была затронута тема развития дорожного хозяйства: в 2025 году на эти цели региону выделено 4,3 млрд рублей. В следующем году планируется завершить работы на федеральных трассах А-370 – мост через реку Бикин с путепроводом через железную дорогу на 228 км, а также на А-375 – капитальный ремонт 20-километрового на подъезде к Хабаровску.

    Фото: пресс-служба Минтранса России


