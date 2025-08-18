Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Россия и Китай запустят рейс «река-море» китайского судна
18.08.2025

Россия и Китай запустят рейс «река-море» китайского судна

    • Россия и Китай продолжат совместную работу по развитию российско-китайского интермодального транспортного коридора «Северо-Восток КНР — Дальний Восток РФ». Соответствующие вопросы обсудили на специальной рабочей встрече Смешанной комиссии, которая состоялась 15 августа в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    В течение осеннего этапа навигации 2025 года планируется организовать рейс комбинированной перевозки по типу «река-море» китайским судном «Xiang Yue Su Hang» по российским внутренним водным путям Нижнего Амура до китайского речного порта города Фуюань и обратно по морю.

    Стороны обсудили соответствие основных размерений китайского судна установленным габаритам внутренних водных путей Амурского лимана и Нижнего Амура, а также надводным габаритам мостовых переходов, расположенных на внутренних водных путях Нижнего Амура.

    Участники также обменялись информацией о навигационных и судоходных условиях безаварийного плавания, прогнозах по гидрологическим и метеорологическим условиям плавания при проведении интермодальной перевозки «река-море».

    Российскую делегацию возглавил председатель российской части Смешанной комиссии, руководитель Администрации «Амурводпуть» Александр Савин. Китайскую делегацию возглавил председатель китайской части Смешанной комиссии, заместитель начальника Управления транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян Сюй Хунлей.

    «Река Амур является важнейшей транспортной артерией между Китаем и Дальним Востоком России. Её протяженность достигает 3 тыс. км», – говорится в пресс-релизе.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.05.2025
    Первая партия семян подсолнечника из Китая в Челябинск
    На Южный Урал из Китая прибыла первая поставка семян подсолнечника.
    КитайПодсолнечникУралФТС
    0
    14.03.2025
    Экспорт никеля и изделий из него из РФ в ЕС, итоги 2024
    В денежном выражении поставки сократились более чем на 40%
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатНорникель
    0
    10.04.2025
    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь 2025
    Поставки нарастила только Хорватия
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    12.05.2025
    Грузооборот речных портов Китая в первом квартале 2025
    Вырос на 6,3%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    15.05.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 20, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    12.08.2025
    Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    Вырос на 6,9%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    18.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 снизился на 11,9%
    18.08.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2025
    18.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2025
    15.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •