Россия и Китай запустят рейс «река-море» китайского судна

Россия и Китай продолжат совместную работу по развитию российско-китайского интермодального транспортного коридора «Северо-Восток КНР — Дальний Восток РФ». Соответствующие вопросы обсудили на специальной рабочей встрече Смешанной комиссии, которая состоялась 15 августа в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В течение осеннего этапа навигации 2025 года планируется организовать рейс комбинированной перевозки по типу «река-море» китайским судном «Xiang Yue Su Hang» по российским внутренним водным путям Нижнего Амура до китайского речного порта города Фуюань и обратно по морю.

Стороны обсудили соответствие основных размерений китайского судна установленным габаритам внутренних водных путей Амурского лимана и Нижнего Амура, а также надводным габаритам мостовых переходов, расположенных на внутренних водных путях Нижнего Амура.

Участники также обменялись информацией о навигационных и судоходных условиях безаварийного плавания, прогнозах по гидрологическим и метеорологическим условиям плавания при проведении интермодальной перевозки «река-море».

Российскую делегацию возглавил председатель российской части Смешанной комиссии, руководитель Администрации «Амурводпуть» Александр Савин. Китайскую делегацию возглавил председатель китайской части Смешанной комиссии, заместитель начальника Управления транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян Сюй Хунлей.

«Река Амур является важнейшей транспортной артерией между Китаем и Дальним Востоком России. Её протяженность достигает 3 тыс. км», – говорится в пресс-релизе.

Фото: Росморречфлот