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ВМТП «Умный и безопасный порт»
02.04.2025

ВМТП «Умный и безопасный порт»

    • Транспортная группа FESCO и компания NtechLab завершили внедрение мультиобъектной видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности входящего в группу «Владивостокского морского торгового порта».

    Как сообщили SeaNews в FESCO, основная задача ИИ-видеоаналитики в рамках проекта «Умный и безопасный порт» — контроль периметра от проникновения посторонних лиц в опасные и запретные зоны. Также ИИ следит за безопасностью труда — проверяет наличие на портовиках индивидуальных средств защиты (жилетов, масок, перчаток) и сигнализирует соответствующим службам об их отсутствии.

    Кроме этого, система разработки NtechLab контролирует передвижение всего транспорта по территории ВМТП с фиксацией госномеров и истории перемещения автомобилей.

    На втором этапе реализации проекта FESCO и NtechLab планируют использовать ИИ-видеоаналитику для контроля операционных процессов при работе с контейнерами: распознавать их префикс и номер, вести учет времени перевалки и т.д.

    «Ежедневно в ВМТП находится около 5000 человек, включая сотрудников и гостей. Поэтому вопрос безопасности для нас всегда в приоритете. Искусственный интеллект позволяет контролировать огромную территорию без привлечения большого штата людей и оперативно реагировать, к примеру, на случаи нарушения охраны труда, которых стало в разы меньше с внедрением ИИ-видеоаналитики», — пояснил вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец.

    Как рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, проект предусматривает внедрение нескольких видов нашей самой передовой видеоаналитики – от распознавания автотранспорта с номерными знаками более чем 26 стран мира до контроля ношения работниками средств индивидуальной защиты. Для построения такой единой системы мониторинга планируется установить более 3000 камер.

    Фото: FESCO


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