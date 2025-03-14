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Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025
14.03.2025

Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025

    • Перевозки зерна по железной дороге для потребителей внутри страны растут, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    В январе-феврале 2025 года внутрироссийские перевозки зерна увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 17,9% до 1,7 млн тонн. В том числе:

    • пшеница — 731,4 тыс. тонн (рост в 1,3 раза),
    • зёрна бобов — 280,7 тыс. тонн (+1,7%),
    • ячмень — 261,8 тыс. тонн (+15,9%).

    Основной объём зерновых культур направился в регионы европейской части России и Дальнего Востока.

    Регионы-лидеры по объёму погрузки:

    • Омская область (227,2 тыс. тонн, рост в 4,2 раза),
    • Алтайский край (206,8 тыс. тонн, рост в 6,6 раза),
    • Амурская область (147,4 тыс. тонн, рост в 1,7 раза).

    Напомним, всего по сети РЖД в январе-феврале 2025 года было перевезено 3,7 млн тонн зерна, на 28,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Фото: РЖД


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