Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025

Перевозки зерна по железной дороге для потребителей внутри страны растут, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.
В январе-феврале 2025 года внутрироссийские перевозки зерна увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 17,9% до 1,7 млн тонн. В том числе:
- пшеница — 731,4 тыс. тонн (рост в 1,3 раза),
- зёрна бобов — 280,7 тыс. тонн (+1,7%),
- ячмень — 261,8 тыс. тонн (+15,9%).
Основной объём зерновых культур направился в регионы европейской части России и Дальнего Востока.
Регионы-лидеры по объёму погрузки:
- Омская область (227,2 тыс. тонн, рост в 4,2 раза),
- Алтайский край (206,8 тыс. тонн, рост в 6,6 раза),
- Амурская область (147,4 тыс. тонн, рост в 1,7 раза).
Напомним, всего по сети РЖД в январе-феврале 2025 года было перевезено 3,7 млн тонн зерна, на 28,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: РЖД