Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025

Перевозки зерна по железной дороге для потребителей внутри страны растут, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

В январе-феврале 2025 года внутрироссийские перевозки зерна увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 17,9% до 1,7 млн тонн. В том числе:

пшеница — 731,4 тыс. тонн (рост в 1,3 раза),

зёрна бобов — 280,7 тыс. тонн (+1,7%),

ячмень — 261,8 тыс. тонн (+15,9%).

Основной объём зерновых культур направился в регионы европейской части России и Дальнего Востока.

Регионы-лидеры по объёму погрузки:

Омская область (227,2 тыс. тонн, рост в 4,2 раза),

Алтайский край (206,8 тыс. тонн, рост в 6,6 раза),

Амурская область (147,4 тыс. тонн, рост в 1,7 раза).

Напомним, всего по сети РЖД в январе-феврале 2025 года было перевезено 3,7 млн тонн зерна, на 28,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: РЖД