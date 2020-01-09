Южная Корея – лидер в судостроении

На фоне растущего спроса со стороны СПГ-перевозчиков и крупнейших судовладельцев танкеров VLCC Южная Корея по итогам 2019 года второй год подряд удерживает первое место в мире по объему полученных судостроительных заказов.

По данным Clarksons Research, на долю судостроителей этой страны приходится 37% всего мирового объема размещенных заказов, в сумме корейские верфи подписали контакты на строительство 9,43 млн тонн компенсированного валового тоннажа (CGT).

Южная Корея, занимающая четвертое место в рейтинге экономик Азии, по итогам 2019 года опередила Китай и Японию, где было размещено заказов на 8,55 млн CGT и 3,28 млн CGT соответственно. Отметим, что четвертое место в мире с 1,14 млн CGT заняла Италия.

По сегментам Южная Корея получила 48 из 51 заказов, размещенных перевозчиками СПГ, и 18 из 31 заказов на строительство танкеров VLCC.

Отчеты крупнейших судостроительных компаний Южной Кореи подтверждают намерения министерства торговли, промышленности и энергетики страны сохранять лидерство в судостроение и продолжать поддерживать конкурентоспособность страны в области строительства автономных и экологически чистых судов в будущем.

Так, Hyundai Heavy Industries Group намерена получить в 2020 году новых заказов на $15,9 млрд. Целевого показателя (кстати, такого же, как и в прошлом году) предполагается достичь за счет заказов, размещенных на трех судостроительных подразделениях группы – Hyundai Heavy Industries (HHI), Hyundai Samho Heavy Industries и Hyundai Mipo Dockyard (HMD).

Сама HHI намерена заключить в этом году сделок на $8 млрд, в то время как HMD и Hyundai Samho Heavy Industries нацелены на $3,65 млрд и $4,25 млрд соответственно.

В прошлом году группа выиграла заказы на сумму $12 млрд на строительство 135 судов, достигнув 76% от своего годового целевого показателя в $15,9 млрд.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., второй в мире судостроитель по объему заказов, поставил себе задачу в 2020 году заключить сделок на сумму более $6,88 млрд.

По данным компании, в 2019 году Daewoo Shipbuilding выиграла заказы на сумму $6,88 млрд на постройку 39 судов, выполнив 82% своего годового заказа на $8,37 млрд.

Отметим, что в декабре прошлого года Европейская комиссия приступила к углубленному рассмотрению предполагаемой сделки Hyundai Heavy Industries по приобретению местного конкурента, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

О решении исполнительный орган ЕС должен объявить 7 мая текущего года. напомним, сделка подлежит одобрению со стороны антимонопольных органов Южной Кореи и других стран, включая Японию, Китай, Сингапур и Европейский Союз.