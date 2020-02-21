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Партнеры COSCO Shipping скинулись на борьбу с коронавирусом
21.02.2020

Партнеры COSCO Shipping скинулись на борьбу с коронавирусом

    • Партнеры COSCO Shipping со всего мира помогают Китаю бороться с коронавирусом и противостоять угрозе его распространения. Так, через Благотворительный фонд COSCO Shipping поступили пожертвования из Италии, Бельгии, Греции, Украины, Турции, Испании и Румынии, а именно:

    30 тыс. евро от Администрации порта Пирей,

    8 тыс. евро от Администрации порта Антверпен,

    5 тыс. евро от порта Зебрюгге,

    100 тыс. евро от Fratelli Cosulich Spa (Италия),

    25 тыс. евро от VASCO Shipping Services S.L. (Италия),

    50 тыс. евро от президента Penavicon Ангелоса Карактостаса (Греция),

    10 тыс. долларов от Creligh (Украина),

    20 тыс. долларов от Кемиля Гандура (Турция) и от имени Lotus Shipping Agency (Ливан),

    10 тыс. долларов от GNS Georgia (субагент COSCO Shipping Lines в Румынии).

    Кроме того, материальную помощь в виде масок, лекарственных и других лечебных средств оказали Sea Bridge of Ireland (субагент COSCO Shipping Lines U.K.), Dragon Marine of Serbia (субагент COSCO Shipping Lines Greece), Starbulk S.A. (Греция), Konoike Transport (Япония), Dain Ferry (Южная Корея).

    «Любовь наших зарубежных партнеров станет самой теплой силой, которая подпитывает наши усилия в борьбе против трудностей. С их помощью COSCO Shipping будет и впредь делать все возможное, чтобы одержать победу в битве с коронавирусом и в то же время продолжать сохранять стабильность всего бизнеса», – говорится в официальном заявлении COSCO Shipping.


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