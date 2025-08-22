Информационно-аналитическое агентство
Финансовые и операционные показатели OOIL в 2022 году
22.08.2025

Финансовые результаты OOIL в первом полугодии 2025

    • OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2025 года.

    Выручка по группе увеличилась на 5% до 4,9 млрд долларов. Показатель EBITDA вырос на 14,8% до 1,5 млрд долларов, прибыль до вычета налогов и процентов (EBIT) – на 17,2% до 985 млн долларов.

    Операционный денежный поток составил 1,125 млрд долларов.

    Прибыль, относимая на акционеров, выросла на 14,5% до 954,2 млн долларов. Прибыль на обыкновенную акцию в первом полугодии 2025 года составила 1,44 доллара против 1,26 доллара на обыкновенную акцию в первом полугодии 2024 года.

    Чистая прибыль составила 955,1 млн долларов, на 14,5% выше, чем годом ранее.

    Совет директоров сообщил, что дивиденды за первое полугодие 2025 года составят примерно 50% прибыли, относимой на акционеров, или 475 млн долларов с промежуточными дивидендами в размере 0,72 доллара на обыкновенную акцию.

    Объем перевозок в первом полугодии 2025 года увеличился на 6,8% и составил 3,9 млн TEU при росте провозной способности на 8% до 4,7 млн TEU. Вместимость задействованного флота составляла 1,058 млн TEU (+5,7%).

    Операционная прибыль (EBIT) в сегменте контейнерных перевозок и логистики составила 978 млн долларов (+17,1%), что соответствует рентабельности по EBIT около 20,1%.

    Геополитическая неопределенность по-прежнему оказывает существенное влияние на рынок морских перевозок, отмечают в OOIL. Если ситуация в Красном море стала определяющим фактором, способствовавшим высоким показателям рынка контейнерных перевозок в 2024 году, то продолжающиеся изменения тарифной политики и торговые споры, несомненно, сыграли решающую роль в формировании рыночных тенденций в первой половине 2025 года.

    Международный валютный фонд (МВФ) и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) снизили свои прогнозы роста мировой экономики в 2025 году в первой половине этого года до 2,8% и 2,9% соответственно. Затем в конце июля МВФ повысил свой прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 3%, но этот показатель все еще ниже уровня, который он предсказывал в начале года и показателей 2023 и 2024 годов. Частые изменения в тарифной политике нарушили долгосрочное планирование, вызвали обеспокоенность среди клиентов и подорвали как деловую, так и потребительскую уверенность. Это особенно очевидно на транстихоокеанском трейде, где ставки фрахта в целом снизились по сравнению с началом года.

    Несмотря на общие трудности, с которыми столкнулся рынок, грузооборот на других трейдах в ходе этого раунда тарифных изменений сохранился относительно неплохо. Эта устойчивость может быть обусловлена реструктуризацией цепочки поставок, различиями в экономической ситуации в разных регионах, сезонностью или перегруженностью портов. Кроме того, эффект от действия факторов, влияющих на транстихоокеанские маршруты, возможно, ещё не проявился в полной мере. Независимо от причины, различия в показателях на разных рынках позволяют перевозчикам использовать возникающие возможности.

    В первой половине 2025 года средняя цена бункера у OOCL составляла приблизительно 541 доллар за тонну, что на 8% меньше, чем 589 долларов за тонну за аналогичный период 2024 года. Это снижение способствовало снижению суммарных расходов на  бункеровку. Однако потребление мазута и дизельного топлива выросло на 2% в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что в значительной степени обусловлено увеличением вместимости флота.

  •  




