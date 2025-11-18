Финансовые результаты Совкомфлота, 9 месяцев 2025

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года.

Итоги 3 квартала

В третьем квартале 2025 года выручка компании сократилась до 323 млн долларов, на 5% меньше по сравнению со вторым кварталом 2025 года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила 262 млн долларов, показатель EBITDA – 126 млн. Снижение относительно результатов за второй квартал по данным показателям составило 6,1% и 20,3% соответственно.

Прибыль компании за третий квартал 2025 года была 37 млн долларов против чистого убытка во втором квартале 2025 года – 42 млн долларов. Скорректированный чистый убыток составил 27,5 млн долларов или 2,279 млрд рублей против чистой прибыли 20,7 млн долларов или 1,679 млрд рублей во втором квартале 2025 года.

Убыток на акцию в третьем квартале 2025 года был 0,96 руб. против прибыли на акцию 0,71 руб. во втором квартале 2025 года.

Итоги 9 месяцев

Выручка составила 941 млн долларов, на 36,1% меньше по сравнению с первыми 9 месяцами 2024 года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 37,3% до 763 млн долларов.

Эксплуатационные расходы уменьшились на 0,3% до 311 млн долларов, общие и административные расходы, напротив, выросли, на 21,7% до 73 млн долларов.

Показатель EBITDA сократился на 54,2% и составил 390 млн долларов с рентабельностью в размере 51%.

Убыток по итогам января-сентября 2025 года составил 398 млн долларов против чистой прибыли 505 млн долларов за первые 9 месяцев 2024 года. Скорректированный чистый убыток без учета немонетарного эффекта от обесценения части флота компании, находящегося под санкционными ограничениями, и убытка от курсовых разниц составил 8 млн долларов или 704 млн рублей.

Убыток на акцию за первые 9 месяцев 2025 года составил 0,3 рублей против прибыли на акцию в размере 18,25 рублей в январе-сентябре 2024 года.

