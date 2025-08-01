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HHLA нашли нового CEO
01.08.2025

Назначен начальник ЦФТО

    • Назначен начальник ЦФТОИрина Магнушевская назначена заместителем генерального директора РЖД — начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Как сообщают РЖД в своем телеграм-канале, соответствующее решение одобрил Совет директоров компании. В её обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок.

    И.Магнушевская родилась в Красноярске, имеет три высших образования. Работает на железнодорожном транспорте более 25 лет. Была первым заместителем начальника Красноярской железной дороги по экономике и финансам, затем заместителем начальника департамента экономики РЖД. С 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ).

    Занимавший до этого должность замглавы РЖД – начальника ЦФТО Дмитрий Мурев назначен генеральным директором Федеральной грузовой компании, дочернего общества РЖД.

    Фото: РЖД


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