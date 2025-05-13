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"Нужен логистический оператор коридора «Север – Юг», а его нет"
13.05.2025

«Нужен логистический оператор коридора «Север – Юг», а его нет»

    • Что может дать импульс для роста объемов перевалки через астраханские порты, своим мнением поделился с SeaNews генеральный директор TL Group Артур Ямалов в кулуарах международного форума «Транспортная логистика каспийского региона 2025», организованного ВИВА КОНСАЛТ и Ассоциацией «Афанасий Никитин» в Астрахани.

    Артур, в первом квартале этого года грузооборот каспийских портов существенно снизился.

    Да, наблюдается негативная тенденция. Исходя из квотирования зерна – снижение грузопотока. Я человек-оптимист, но ничего положительного сказать не могу. Мы там делаем какие-то усилия – инвестируем, создаем рекламу, пытаемся привлекать клиентов. Но…

    Наша компания начала работать в этом регионе с клиентом (крупный ритейлер товаров для дома, стройки и садоводства), они начали доставлять свои грузы, но снова началась история с санкциями, и они отказались от маршрута. Почему? Потому что дорого. А цена доставки – это краеугольный камень.

    Что могло бы, по Вашему мнению, спасти ситуацию?

    Нужен логистический оператор коридора «Север – Юг», а его нет. Почему-то его никто не создает. Есть российско-иранские компании, которые готовы эту функцию выполнять. Но необходимы Минтранс и чья-то воля. Сами мы, средние компании, создать оператора не можем. Да, мы сотрудничаем с иранским ведомствами и компаниями, но нашего веса, к сожалению, мало. У нас средний бизнес, а этим должны заниматься компании уровня FESCO. Крупные компании ходят на мероприятия и декларируют, что международный транспортный коридор «Север – Юг» им интересен. А, может, денег на это все не хватает.

    Инфраструктуры хватает. И иранская есть, и с избытком, другое дело, что не загружена.

    Вот этого не хватает, вот что нужно Астрахани – единый оператор, чтобы этим кто-то комплексно занимался. У семи нянек дитя без глаза.

    В свете негативной тенденции снижения объемов грузов можно ли хотя бы попытаться нащупать точки роста?

    У Астрахани, например, на самом деле, одна перспектива взрывного роста. Это обеспечение транзита через индийские и индонезийские рамки, за счет грузов Юго-Восточной Азии.

    На форуме Вы озвучили инициативу по морским перевозкам агроимпорта в астраханские порты в рефтелегах, отметили, что объемы этой продукции могли бы вырасти в несколько раз.

    Да, это перспективное направление, я бы сказала, наиболее перспективное. Но почему-то аудитория не отреагировала. Мы с ритейлом отработали эту схему доставки, обсуждали с логистическими компаниями, и это реально точка роста.

    По этому вопросу мы контактируем с портом Оля. У порта есть возможность приема паромов с рефтелегами.

    Интерес к этой схеме проявляет один из резидентов особой экономической зоны «Лотос». Они готовы обустроить у себя площадь под прием паромов. Мне кажется, что это прямо революционная технология. Потому что, я не думаю, что контейнерные перевозки – это прямо реальная история на Каспии, учитывая затраты. Хотя, если будут рефтелеги, они подтянут под себя контейнеры. Как это происходит в Африке – там есть и тот, и тот грузопоток.

    Фото: SeaNews


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