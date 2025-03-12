Ставки фрахта на автомобилевозы PCTC могут обвалиться вдвое

По данным VesselsValue, в этом году ставка фрахта на автомобилевозы PCTC снизится вдвое по сравнению с пиковым значением в 2023 году – со 110 тыс. до 50 тыс. долларов в день. Как сообщает The Loadstar, это связано с падением спроса на китайские электромобили на фоне введение на них повышенных пошлин и отмены в США субсидий на электромобили, а также высоких темпов ввода нового тоннажа, заказанного на пике спроса в 2022 и 2023 году.

«Предыдущий прогноз VesselsValue – ставка фрахта в 65 тыс. долларов в день – основывался на предположении, что в 2025 году продолжится перенаправление судов через мыс Доброй Надежды, но вероятность полного восстановления маршрутов через Красное море растет, – пишет издание. – В то же время Европа и США ввели высокие пошлины на импорт электромобилей китайского производства, что может сдержать рост экспорта Китая».

Норвежский перевозчик Hoegh Autoliners заявляет, что «геополитический ландшафт непредсказуем, и неопределенность возросла за последние несколько недель из-за угроз и введения новых тарифов». В целом любые новые тарифы повлияют на глобальный рынок, считают в Hoegh Autoliners.

В VesselsValue отмечают, что рынок морских перевозок автомобилей корректируется с исторических максимумов последних четырех лет. Изменение баланса спроса и предложения и потенциальный избыток мощностей в 2025-2026 годах могут привести к падению ставок фрахта ниже 50 тыс. долларов в день.

По данным Clarksons Shipping Intelligence Network, в настоящее время ведется строительство 201 автомобилевоза PCTC, 56 из которых должны быть сданы в этом году. В настоящее время в мире эксплуатируется 830 таких автомобилевозов.

Фото: Hoegh Autoliners