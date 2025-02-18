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Здесь убрали, там добавили
18.02.2025

Здесь убрали, там добавили

    • Провозные мощности на трейде Азия – Северная Европа после окончательного перехода к новой структуре альянсов контейнерных линий сократятся на 11%, сообщает Loadstar со ссылкой на анализ платформы eeSea. При этом количество еженедельных рейсов на этом маршруте, запущенных как независимыми перевозчиками, так и альянсами, увеличится с 26 до 28.

    Ранее Ocean Alliance (COSCO, OOCL, CMA CGM и Evergreen) ранее предлагал шесть еженедельных сервисов, на которых были задействованы контейнеровозов суммарной вместимостью 94 тыс. TEU. У альянса 2M (MSC и Maersk) на трейде Азия – Северная Европа действовало четыре еженедельных сервиса с совокупной провозной мощностью 70 тыс. TEU. Также четыре сервиса было у THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE, HMM и Yang Ming) с суммарной вместимостью 52 тыс. TEU. Шесть независимых линий, которые не входили ни в один из альянсов, предлагали шесть еженедельных сервисов, на которых было развернуто 33 тыс. TEU. Таким образом, в совокупности на рейде Азия – Северная Европа было размещено контейнеровозов вместимостью 249 тыс. TEU.

    С окончание действия договоров о совместном использовании судов альянсов 2M и THE Alliance и с запуском коалиций Gemini Cooperation (Maersk и Hapag-Lloyd) и Premier (ONE, HMM и Yang Ming плюс MSC, с которой члены альянса договорились работать на трейде Азия – Северная Европа) картина меняется.

    В рамках новой структуры альянсов у Ocean Alliance останется шесть еженедельных сервисов. Gemini Cooperation предложит четыре сервиса на 40 тыс. TEU. Premier Alliance в сотрудничестве с MSC будет осуществлять пять сервисов, на которых будет задействовано 59 тыс. TEU. Не входящие в альянсы перевозчики продолжат работать на шести сервисах в неделю, при этом их провозные мощности сократятся до 28 тыс. TEU. Таким образом, еженедельная суммарная вместимость сервисов на трейде Азия – Северная Европа снижается на 28 тыс. TEU до 221 тыс. TEU.

    На трейде Азия – Средиземноморье количество еженедельных сервисов не изменится – 23, а общая вместимость увеличится почти на 5%. Ocean Alliance будет предлагать пять сервисов в неделю, при этом вместимость увеличится с 49 тыс. TEU до 50 тыс. TEU. Gemini запустит на этом маршруте шесть сервисов суммарной вместимостью 38 тыс. TEU, а Premier Alliance – четыре, на которых будет задействовано 51 тыс. TEU. Линии, не входящие в альянс, будут работать на восьми еженедельных сервисах. Их еженедельные провозные мощности увеличатся с 33 тыс. TEU до 40 тыс. TEU.

    Ранее, в предыдущей структуре альянсов, 2M предлагал на трейде Азия – Средиземноморье пять сервисов суммарной вместимостью 49 тыс. TEU, а THE Alliance осуществлял пять еженедельных сервисов на 39 тыс. TEU.

    В целом, в новой структуре линии учли ситуацию в регионе Красного моря, когда суда идут в обход мыса Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал. В eeSea предупреждают, что если транзит через Суэцкий канал возобновится, расклад, скорее всего, опять существенно изменится.

    Хотя общее количество запланированных рейсов изменится незначительно, на трейде Дальний Восток-Средиземноморье возможен рост как альянсовой, так и неальянсовой еженедельной вместимости на 1% и 18% соответственно. С другой стороны, североевропейские порты увидят снижение провозных мощностей на 11% по предложениям альянса и на 15% – по не входящим альянс линия.

    «Будет интересно посмотреть, как произойдет этот сдвиг, учитывая возможность возобновление регулярных рейсов через Суэцкий канал в третьем или четвертом квартале 2025 года», – резюмируют в eeSea.

    Фото: HMM


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