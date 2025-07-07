Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance
07.07.2025

Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance

    • MSC и перевозчики, входящие в альянсы контейнерных линий, в совокупности заказали строительство 475 контейнеровозов, или 70% от совокупного глобального портфеля заказов. Таким данные приводит Container News со ссылкой на свежий отчет Alphaliner.

    Самый большой портфель заказов на контейнеровозы среди альянсов контейнерных линий у Ocean Alliance, в состав которого входят COSCO, OOCL, CMA CGM и Evergreen. В общей сложности члены Ocean Alliance заказали строительство 207 контейнеровозов.

    В портфеле заказов союза Maersk и Hapaq-Lloyd – Gemini Cooperation – 81 новострой. Premier Alliance, куда входят ONE, HMM и Yang Ming, в совокупности заказал 64 контейнеровоза.

    Согласно отчету Alphaliner, MSC, которая не входит в какую-либо коалицию контейнерных линий, будет строить 123 контейнеровоза.

    На долю перевозчиков, не входящих в какие-либо альянсы, приходится 208 судов, что сопоставимо с портфелем заказов Ocean Alliance.

    «Портфель заказов наглядно демонстрирует тот факт, что будущее глобального контейнерного рынка формируется членами контейнерных союзов, и разрыв между перевозчиками-членами альянсов и перевозчиками, которые в них не входят, будет увеличиваться», – резюмирует Alphaliner.

    Фото: HMM


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.03.2025
    Контейнеровозы-«конструкторы» для Hapag-Lloyd
    Перевозчик увеличивает вместимость судов
    Hapag-LloydКонтейнеровозымодификация
    0
    19.03.2025
    Maersk на время отступает от своей стратегии
    И массово фрахтует контейнеровозы
    MaerskMSCКонтейнеровозыфрахтование
    0
    11.03.2025
    CMA CGM рассматривает возможность строить контейнеровозы в США
    Перевозчик собирается приспособиться к любым решениям Трампа
    CMA CGMКонтейнеровозыСудостроениеСША
    0
    30.06.2025
    Доля альянсов и MSC на глобальном рынке превысила 80%
    Места для независимых контейнерных линий на ключевых трейдах практически нет.
    GeminiMSCOCEAN AlliancePremier Alliance
    0
    04.02.2025
    Мировой портфель заказов на танкеры в 2024 году вырос на треть
    В этом году прогнозируется замедление
    2024глобальный рынокпортфель заказовтанкеры
    0
    02.07.2025
    Переход к альтернативному топливу формирует вторая волна судовладельцев
    Заказов на суда, работающих на альтернативном топливе, количественно меньше.
    2025Альтернативное топливоновостроипортфель заказов
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.07.2025 Нигерия запустила свою первую контейнерную линию
    08.07.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2025
    07.07.2025 Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance
    07.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2025
    07.07.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%
    04.07.2025 Грузовые поезда из региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь в Среднюю Азию
    Госрегулирование Показать всё
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •