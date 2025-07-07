Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance

MSC и перевозчики, входящие в альянсы контейнерных линий, в совокупности заказали строительство 475 контейнеровозов, или 70% от совокупного глобального портфеля заказов. Таким данные приводит Container News со ссылкой на свежий отчет Alphaliner.

Самый большой портфель заказов на контейнеровозы среди альянсов контейнерных линий у Ocean Alliance, в состав которого входят COSCO, OOCL, CMA CGM и Evergreen. В общей сложности члены Ocean Alliance заказали строительство 207 контейнеровозов.

В портфеле заказов союза Maersk и Hapaq-Lloyd – Gemini Cooperation – 81 новострой. Premier Alliance, куда входят ONE, HMM и Yang Ming, в совокупности заказал 64 контейнеровоза.

Согласно отчету Alphaliner, MSC, которая не входит в какую-либо коалицию контейнерных линий, будет строить 123 контейнеровоза.

На долю перевозчиков, не входящих в какие-либо альянсы, приходится 208 судов, что сопоставимо с портфелем заказов Ocean Alliance.

«Портфель заказов наглядно демонстрирует тот факт, что будущее глобального контейнерного рынка формируется членами контейнерных союзов, и разрыв между перевозчиками-членами альянсов и перевозчиками, которые в них не входят, будет увеличиваться», – резюмирует Alphaliner.

Фото: HMM