Первый грузовик-контейнеровоз из Шанхая в Минск по TIR-карнету

23 мая из Шанхая в Минск отправился грузовик-контейнеровоз с тремя подержанными автомобилями на новых источниках энергии. Это первые экспортные грузы, перевозимые из Шанхая в рамках международной системы автоперевозок TIR, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Шанхайскую таможню.

После отправления в столицу Беларуси грузовика-контейнеровоза стали доступны услуги перевозок как импортных, так и экспортных перевозок грузов в рамках системы TIR в восточно-китайский мегаполис и из него.

6 марта 2024 года была осуществлена первая операция по перевозкам в рамках системы TIR импортных товаров в Шанхай. На сегодняшний день под контролем местной таможни в общей сложности были перевезены в рамках TIR грузы стоимостью 1,114 млн юаней (154,6 тыс. долларов).

Фото с сайта chinanews.com