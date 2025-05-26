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Замороженные продукты из России в Китай
26.05.2025

Замороженные продукты из России в Китай

    • В мае через КПП Тунцзян-Нижнеленинское из России в Китай были впервые поставлены замороженные продукты, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на новостной портал «Янгуан» Медиакорпорации Китая.

    Тонна российского мороженного стоимостью 100 тыс. юаней (13,9 тыс. долларов) прошла через пограничный пункт и после таможенного оформления была помещена в бондовый склад в холодовой цепи площадью 20 тыс. кв. м.

    Город Тунцзян провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая граничит с Еврейской автономной областью России. После завершения в 2022 году строительства железнодорожного моста через реку Амур Тунцзян-Нижнеленинское стал новым железнодорожным КПП на границе Китая с Россией. В настоящее время через него открылось водное, автомобильное и железнодорожное сообщение.

    Фото: Chinanews.com


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