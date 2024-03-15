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MOL принял первый автомобилевоз на СПГ новой серии и нового цветового дизайна
15.03.2024

MOL принял первый автомобилевоз на СПГ новой серии и нового цветового дизайна

    • MOL принял в эксплуатацию свой первый автомобилевоз на СПГ новой серии и нового цветового дизайна. Судно получило название «Cerulean ACE».

    Автомобилевоз серии «BLUE» построен на японской верфи Shin Kurushima Dockyard. Его длина составляет 199,9 м, ширина – 38 м, вместимость – 7 тыс. ед. «Судно будет задействовано на транспортировке автомобилей, в том числе произведенных Mazda Motor Corporation», – говорится в сообщении MOL.

    Всего перевозчик заказал 11 автомобилевозов серии «BLUE». Они будут сданы поэтапно в этом и следующем году.

    Напомним, новый бренд MOL представила чуть более года назад. «Разные оттенки синего цвета передают красоту неба, моря и флоры. Бирюзово-голубой цвет корпуса создан на основе зеленого, имеющего сильный экологический подтекст, и синего, который является цветом бренда MOL. Новый цвет выражает приверженность компании решению экологических проблем. Новый дизайн корпуса автомобилевозов отражает эволюцию единого глобального бренда MOL, специально для этого разработали форму буквы А», – пояснили тогда в MOL.

    Фото: MOL


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