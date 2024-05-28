Сухой порт «Благовещенск» свяжет автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ с жд инфраструктурой

Cухой порт для перевалки грузов между Россией и Китаем появится на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» (Амурская область). Многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс «Сухой порт Благовещенск» новый резидент ТОР намерен создать к 2025 году, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Общий объем инвестиций в проект составит более 3,8 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано 26 мая на «АмурЭкспо» между КРДВ и компанией «Октет Сервис». Соглашение о намерении по реализации проекта было подписано в 2022 году в рамках ВЭФ.

Сухой порт свяжет международный автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ с железнодорожной инфраструктурой. Открытие объекта поможет нарастить грузопоток между Россией и Китаем через Благовещенск.

Помимо услуг по перевалке контейнеризированных грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом сухой порт будет оказывать сопутствующие логистические услуги. Ежегодно он сможет принимать и обрабатывать более 1 млн тонн грузов. «Сухой порт Благовещенск» займет площадь в 300 гектаров.

Фото: КРДВ