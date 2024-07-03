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Модернизация оборудования на Туапсинском балкерном терминале
03.07.2024

Модернизация оборудования на Туапсинском балкерном терминале

    • На Туапсинском балкерном терминале НТК модернизируют ленточный конвейер и судопогрузочную машину, сообщили SeaNews в компании.

    Для проведения масштабных ремонтных работ на восьмом конвейере и судопогрузочной машине в конце июля предусмотрено технологическое окно. В этот период специализированный комплекс будет принимать удобрения только для хранения на складе – погрузка на суда на время ремонта оборудования будет приостановлена.

    На судопогрузочной машине запланирована замена гидронасосной станции и кабины оператора. Новая кабина оператора СПМ – от производителя-лидера отечественного краностроения – уже поступила на предприятие. 

    Модернизируют и ленточный конвейер ВС-8 – заменят приводы, барабаны и конвейерную ленту. Это наиболее «сложный» конвейер, он находится на причале в непосредственной близости от моря и обеспечивает передачу груза на судопогрузочную машину.

    «Во время технологического окна мы выполним работы, реализуемые в рамках ремонтной и инвестиционной программ ТБТ, на сумму свыше 44 млн рублей. Все сервисные подразделения максимально сконцентрированы и нацелены на результат. Ожидаемый эффект выполнения работ – снижение рисков возникновения сбоев в работе оборудования, сокращение временных потерь в целях обеспечения проектной мощности терминала и повышения эффективности работы», – сказал исполнительный директор ТБТ Дмитрий Ерков.

    В целом, на ремонтную программу техники и перегрузочного оборудования в портах и терминалах Национальная транспортная компания планирует направить до конца года более 1,97 млрд рублей, в том числе по Туапсинскому балкерному терминалу – 224 млн рублей.

    Фото: НТК


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