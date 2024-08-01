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Туапсинский балкерный терминал возобновил погрузку на суда
01.08.2024

Туапсинский балкерный терминал возобновил погрузку на суда

    • Туапсинский балкерный терминал возобновил погрузку на суда после проведения работ на причале, сообщили SeaNews в компании.

    Во время технологического окна было заменено оборудование судопогрузочной машины, седьмого и восьмого ленточных конвейеров.

    Остановка погрузки была плановой. В течение пяти дней терминал работал только на прием груза на склад.

    На судопогрузочной машине были установлены более современные кабина и гидравлическая станция, отремонтированы уплотнения бункера промежуточного конвейера.

    На седьмом конвейере заменены труднодоступные ролики, на восьмом – полностью заменена лента протяженностью 370 м, модернизирована дробилка, установлены центрирующие роликоопоры.

    Также были модернизированы уплотнения пересыпного узла ленточно-петлевого перегружателя и СПМ, на кратцер-кране отремонтированы ковши, заменены ролики стрелы.

    Работы вошли в ремонтную и инвестиционную программы предприятия.

    «Каждый объект – важный элемент в системе терминала. Для обеспечения стабильной работы ТБТ и решения задач по увеличению грузооборота необходимо было заменить и модернизировать оборудование, которое исчерпало ресурс эксплуатации. Так как альтернативных маршрутов погрузки на суда у нас нет, ввели технологическое окно, всё выполнили оперативно, в максимально сжатые сроки. Ремонтная программа предприятия расписана до конца года», – отметил исполнительный директор ТБТ Дмитрий Ерков.

    С июля 2024 года Туапсинским балкерным терминалом управляет АО «Портовый Альянс». Основные активы компании – это пять морских терминалов в портах страны: Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, Дальтрансуголь, Малый порт в Находке и Туапсинский балкерный терминал. Их совокупная мощность позволяет обрабатывать до 53 млн тонн грузов в год.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


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