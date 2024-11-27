Туапсинский балкерный терминал запустил инвестпроект по развитию жд инфраструктуры

На Туапсинском балкерном терминале приступили к реализации инвестиционного проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры внутри предприятия.

Как сообщили SeaNews на терминале, в рамках проекты будут оборудованы два вспомогательных жд пути вместимостью по 8 вагонов.

Сейчас производятся демонтаж бетонных плит покрытия вдоль третьего пути и подготовка земляного основания. На этой неделе специалисты планируют демонтировать светофор и световую мачту. Проект предусматривает также демонтаж существующих коммуникаций и их монтаж по новой схеме. Работы производит ООО «Урал-ЖД-Групп» из г. Челябинска.

«Проект сложный еще и тем, что работы выполняются параллельно с основной деятельностью терминала по перевалке, – отметил исполнительный директор ТБТ Дмитрий Ерков. – Развитие железнодорожной инфраструктуры внутри терминала – это наш стратегический объект инвестиций. Его реализация позволит оптимизировать и ускорить обработку многомарочных судовых партий за счет более оперативной подачи вагонов с нужным грузом».

Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»