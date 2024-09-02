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Новый терминал в Гетеборге
02.09.2024

Новый терминал в Гетеборге

    • В конце прошлой недели в порту Гетеборг открыли новый ро-ро терминал Arendal 2 площадью 144 тыс. кв. м. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, это самый масштабный проект по расширению, реализованный в Гетеборге за последние 40 лет.

    Объем инвестиций в Arendal 2 составил порядка 60 млн евро. Работы велись в течение 6 лет, а планирование началось еще в 1990-х годах, с прицелом на будущее. «И вот, это будущее наступило», – сказал CEO порта Гетеборг Гёран Эрикссон.

    Новый терминал является частью стратегии порта по выносу операционной деятельности «на внешние рубежи», подальше от центра города.

    Часть территорий Arendal 2 будет использовать Stena Line, когда начнет перебазировать свои операции с существующих мощностей в центре города за его пределы.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


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