Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот

Несмотря на некоторое снижение контейнеропотока через Гетеборг в третьем квартале, в порту по-прежнему прогнозируют рекордный контейнерооборот по итогам всего 2024 года.

Объем перевалки за 9 месяцев этого года превышает прошлогодний показатель на 1% и составляет 685 тыс. TEU. При этом оборот груженых контейнеров вырос на 5%, тогда как обработка порожняка существенно сократилось, что заметно сказалось на общем объеме, сообщили SeaNews в Администрации порта.

По словам Клаеса Сундмарка, вице-президента по продажам Администрации порта Гетеборг, снижение объемов порожняка говорит о восстановлении баланса экспортного и импортного грузопотока. «Сейчас мы возвращаемся к соотношению практически 50 на 50, которое всегда было характерно для Гетеборга в отличие от других портов Швеции и мира в целом», – сказал он.

Объем контейнеров, которые доставляются и вывозятся из порта по железной дороге, вырос на 7% до 376 тыс. TEU.

Перевалка ро-ро грузов сократилась на 4% до 389 тыс. единиц, что в Гетеборге объясняют продолжающимся экономическим спадом в Европе. При этом объем отгрузок на страны за пределами Европы незначительно увеличился.

Оборот новых легковых автомобилей снизился на 2% до 188 тыс. единиц. Сокращение импорта в Гетеборге объясняют снижением продаж на шведском авторынке.

Перевалка энергоносителей выросла на 17% до 16 млн тонн на фоне низкой базы прошлого года, когда на ряде НПЗ проводились плановые ремонты.

Оборот сухих грузов увеличился на 16% до 378 тыс. тонн за счет роста грузопотока целлюлозы, гранул и гравия.

За период с января по сентябрь 2023 года Гетеборг обработал 53 судозахода круизных лайнеров, на 27% меньше, чем годом ранее.

Пассажиропоток сократился на 8% и составил 1,16 млн человек.

Фото: Администрация порта Гетеборг