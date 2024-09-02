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Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2024 в деталях
02.09.2024

Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2024 вырос на 38,4%

    • В июле 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 38,4% относительно показателя июля 2023 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2024 вырос на 38,4%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца вырос на 29,7%. В экспорте было перевалено в 89,8 раза больше, чем в июле 2023 года. Импорт составил 9 TEU.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2024 года соответствовала 4,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 37,8% больше, чем в июле 2023 года. Из общего объема груженых 2,5% приходилось на рефконтейнеры, 97,5% – на сухие.

    90,3% груженых контейнеров прошли в каботаже, 9,7% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 39,6%.

    В июле 2024 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 31,8%, на Дудинку приходилось 26,2%, через Архангельск прошло 23,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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