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Скадовский морской порт модернизируют
30.05.2024

Скадовский морской порт модернизируют

    • Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обсудили текущее состояние инфраструктуры Скадовского морского порта, планы по его модернизации, а также объемы перевалки и обрабатываемые виды продукции порта, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    В ходе встречи отдельное внимание было уделено вопросам безопасности мореплавания в Черном море, а также необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ гидротехнических сооружений и дноуглубительных работ.Скадовский морской порт модернизируют

    Также были рассмотрены вопросы подготовки кадров для морской отрасли, в том числе в Херсонской государственной морской академии. В настоящее время академия продолжает осуществлять образовательную деятельность на базе курирующего ее учебного заведения – ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

    Отметим, что осенью прошлого года в интервью агентству ТАСС директор государственного унитарного предприятия «Херсонский морской торговый порт» Андрей Харитонов сообщил, что в Скадовском морском торговом порту восстановлена перегрузочная техника, автомобили, вилочные погрузчики и порт полностью готов к запуску, но не может начать свою работу из-за закрытого моря. Он также отметил, что до 2022 года порт перевалку не осуществлял, рассказал телеканал «Таврия» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Фото: Росморречфлот/ Стоп-кадр из видео телеканала «Таврия»


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